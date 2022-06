Canicule en France : des nuits tropicales attendues dès mercredi ou jeudi

"20°C, c'est le seuil à partir du moment où l'on parle de nuits tropicales", poursuit Guillaume Woznica. En effet, la définition retenue par Météo France est bien la barre des 20°C qui ne sont plus dépassées au cours de la nuit. "On reste à des valeurs de 20 degrés jusqu'au petit matin, et comme c'est des valeurs qu'on observe sous les tropiques, par abus de langage entre météorologues, on parle de nuit tropicale", a pu indiquer François Gorand, ingénieur-prévisionniste à Météo France.

Concrètement, ces nuits tropicales vont arriver dans la nuit de jeudi à vendredi dans les villes de l'Ouest et du Sud. Par exemple vendredi matin, 21°C sont attendus à Paris et même 26°C à Bordeaux. Le thermomètre ne devrait pas baisser le week-end, avec des nuits encore chaudes.