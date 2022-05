Météo : ce qui vous attend pour ce pont de l'Ascension

Côté ciel, les nuages arrivés mercredi dans le nord-ouest s’enfonceront jeudi, jour de l’Ascension, pour s’établir de l’Aquitaine au Grand Est avec de rares gouttes de pluie de plus dans le sud-ouest. À l’arrière, le ciel alternera entre nuages et éclaircies avec une ondée possible en Normandie. Pendant ce temps, le quart sud-est et les Pyrénées profiteront de beaux moments ensoleillés, avec un peu d’instabilité se développant sur les reliefs et des rafales de vent dans les domaines du mistral et de la tramontane. Les températures seront en hausse par rapport à la veille avec des minimales comprises entre 9 et 15°C dans le nord et l’ouest et jusqu’à 20°C en Méditerranée. L’après-midi, les maximales s’établiront autour de 18°C en bord de Manche, de 21 à 24°C de l’Atlantique au nord-est et jusqu’à 30-31°C entre le Languedoc et la Provence.

Vendredi, une autre bande nuageuse abordera la moitié nord pour s’enfoncer au fil des heures vers les régions centrales mais avec des pressions en hausse, elle n’apportera pas de pluie et des éclaircies se développeront progressivement. Le soleil reprendra également l’avantage de la Manche jusqu’au nord de la Seine. Dans la moitié sud, les conditions s’annoncent clémentes avec davantage de ciel bleu que de passages nuageux. Seules les Alpes conserveront un risque d’averses orageuses en cours d’après-midi. Côté températures, les minimales seront stationnaires tandis que les valeurs maximales progresseront. Au meilleur de la journée, prévoyez généralement de 20 à 24°C au nord, jusqu’à 25-26°C dans le sud-ouest en vallée du Rhône et entre 30 et 33°C dans les départements méditerranéens.