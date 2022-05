Sans pluie et avec l'arrivée des beaux jours, la sécheresse partie pour s'intensifier

Les beaux jours arrivent et de nombreux Français comptent profiter du soleil et des températures estivales de ce début de mois de mai. Une situation qui en réjouit plus d’un mais qui, sur le plan météorologique, inquiète alors que la France affiche le plus faible cumul de pluie moyen depuis 11 ans. Le mois de janvier affiche un déficit de pluviométrie de 40%, celui de février de 30%, 40% en mars et 35% en avril. Des cumuls qui correspondent à ce que l'on retrouvait à la même époque pour les grandes sécheresses historiques de 1976, 1993, 1997 et 2011.

Une situation qui ne devrait pas s’améliorer en mai, alors qu'une vague de chaleur est attendue dès la semaine prochaine, avec des températures pouvant dépasser les 30°C.