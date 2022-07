Canicule : 12 départements toujours en vigilance orange

"Jeudi en journée, les très fortes chaleurs ne concernent plus que le quart sud-est du pays. Du Lyonnais aux Alpes du nord et à la vallée du Rhône au nord de Valence, les maximales, en baisse temporaire, atteignent 31°C à 35°C. Elles sont en légère hausse, et comprises entre 36°C et 39°C (localement 40°C) sur le pourtour méditerranéen (hors littoral rafraîchi par les brises) jusqu'à la moyenne vallée du Rhône et aux basses vallées des Alpes du sud", explique Météo-France dans son bulletin du jour.

"Cette situation perdure encore plusieurs jours sur le quart sud-est, en particulier sur les zones situées au sud d'une ligne Aubenas (07) - Montélimar (26) , où les maximales restent largement au dessus des 35°C. Plus au nord, sur les départements en vigilance canicule, les maximales sont plus fluctuantes d'un jour à l'autre, mais des pics de chaleur à 36/38°C y sont encore possibles, notamment vendredi et dimanche", poursuit l'institut météorologique.