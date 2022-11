Météo : quel temps ce jeudi 24 novembre ? Découvrez les prévisions

Sur le reste du pays, la grisaille matinale se dissipera lentement dans les terres, mais le temps restera bien nuageux l'après-midi. En revanche, sur la Bretagne, dès la mi-journée une nouvelle perturbation s'annoncera, avec des averses puis un passage pluvieux plus marqué circulera dans l'après-midi jusqu'à la Basse-Normandie et les Pays de Loire, accompagné d'un renforcement du vent de sud jusqu'à 60 à 80 km/h et parfois de l'orage. Pour trouver du soleil, il faudra se rendre sur le quart Sud-Est de la France ainsi qu'en Corse.