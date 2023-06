Météo : quel temps ce jeudi 29 juin ? Découvrez les prévisions

Le temps se gâte (légèrement). Un front pluvieux fait son apparition dans le nord-ouest de la France, ce jeudi. "En matinée, des pluies faibles traversent la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. De plus rares ondées se produisent au nord de la Seine et sur le Grand Est. Quelques gouttes sont également observées sous la grisaille sur le sud de l'Aquitaine. Les averses orageuses se multiplient rapidement sur les Alpes du sud et le relief corse", indique Météo France, dans son bulletin quotidien. Les pluies seront faibles, intermittentes et s'atténueront dès la mi-journée dans la moitié nord de l'Hexagone.