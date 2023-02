Météo : quel temps ce samedi 25 février ? Découvrez les prévisions

En cours de journée le ciel se voilera. Il sera couvert près des Pyrénées avec de faibles précipitations sur une bonne moitié est de la chaîne et le Roussillon. La limite pluie-neige se situera vers 800 à 1.000 m. Quelques ondées circuleront également sur la Côte d'Azur et la Corse l'après-midi, sous un ciel chargé. Tramontane et mistral se lèveront et souffleront à 70 km/h l'après-midi, 80 à 90 la nuit suivante. Les températures minimales seront voisines de 0 degré en général, légèrement positives sur la moitié nord et le Sud-Est, négatives du Massif central au Sud-Ouest, jusqu'à -3 degrés en Occitanie par endroits.