Météo : quel temps fait-il ce dimanche 8 janvier ? Découvrez les prévisions

Sur la Corse, les pluies persisteront du matin au soir, donnant de bons cumuls sur l'ouest de l'île. Le vent de sud-ouest se renforcera jusqu'à 70 à 90 km/h en rafales. De la Manche et la frontière belge jusqu'aux Pays de la Loire et le Poitou, dès le matin éclaircies et passages nuageux alterneront, mais il faudra aussi s'attendre à quelques averses par moments.

L'après-midi les conditions se dégraderont, les averses deviendront fréquentes et plus marquées, parfois même orageuses. Le vent de sud-ouest à ouest soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h en matinée, il se renforcera jusqu'à 70 à 80 km/h ensuite dans les terres, 90 km/h près des côtes.

Sur le reste du pays, les nuages s'imposeront dès le matin, avec quelques gouttes en début de journée. Mais sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine il pleuvra plus fort et durablement. L'après-midi, sur tout le Sud-Ouest jusqu'au Massif central et la Bourgogne, ce temps pluvieux s'installera peu à peu. La limite pluie-neige se situera vers 1800 à 2000 m sur les Pyrénées, 1300 à 1500 m sur le Massif central. Seules les plaines du Languedoc-Roussillon conserveront un temps plus sec mais souvent nuageux.