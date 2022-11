Météo : quel temps fait-il ce vendredi 11 novembre ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales de ce vendredi 11 novembre seront comprises entre 3 et 8 degrés. Localement, 1 ou 2 dans le nord-est, de 8 à 13 degrés sur les côtes de Manche ainsi que sur la façade atlantique et de 11 à 15 degrés sur les côtes de la Méditerranée. Enfin, les maximales atteindront 10 à 15 degrés des Hauts-de-France à l'Alsace, 14 à 19 degrés sur le reste de la moitié nord, 16 à 21 degrés au sud et de 22 à 24 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.