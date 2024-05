Météo : quel temps aurons-nous pour le pont du 8 mai ?

Après un 1er mai particulièrement maussade, une amélioration se dessine pour le milieu de semaine prochaine. L’anticyclone semble bien décidé à venir nous rendre visite pour quelques jours à partir de mercredi. Soleil et douceur vont ainsi s’installer partout et se maintiendront durant tout le week-end de l’Ascension.

Alors que ce mois de mai débute avec des conditions météo particulièrement agitées, l’amélioration tarde à se mettre place. La France reste sous l’influence des dépressions atlantiques qui stagnent sur l’ouest de l’Europe. Ainsi, les nuages et les pluies dominent, y compris dans les régions méditerranéennes. Ce week-end s’annonce également maussade avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation pluvieuse par l’ouest, samedi. Puis, en première partie de semaine prochaine, l’instabilité régressera de manière très progressive, à la faveur du retour de l’anticyclone. Et bonne nouvelle : celui-ci semble bien décidé à venir s’installer sur le pays pour le pont de l’Ascension…

Nette amélioration à partir du 8 mai

Après un début de semaine rythmé par les averses, un temps plus stable se mettra réellement en place mercredi prochain, le 8 mai. Si ce ne sera pas encore le grand bleu pour cette journée, les conditions seront tout de même plus agréables avec de très belles éclaircies à l’ouest et en Méditerranée. Seules quelques ondées pourraient encore traîner vers le flanc est du pays.

L’amélioration se poursuivra jeudi, jour de l’Ascension, avec un ciel dégagé sur les trois quarts du pays et quelques passages nuageux inoffensifs dans le nord-est. De petites averses pourront se produire uniquement sur le relief alpin en cours de journée. Même programme pour vendredi avec un temps sec et lumineux sur tout le pays, et toujours quelques gouttes possibles sur les Alpes.

Cette situation se maintiendra samedi et dimanche avec un soleil le plus souvent dominant. Dans un flux orienté au secteur nord dans un premier temps, il faut s’attendre à un mistral et une tramontane puissants dans le golfe du Lion. Puis, dans le courant de ce long week-end, le vent tournera au nord-est. Une petite bise se lèvera alors sur les trois quarts du pays tandis que mistral et tramontane cesseront.

Des matinées fraîches mais de plus en plus de douceur l’après-midi

Si le bleu parviendra assez rapidement à prendre le dessus, la douceur aura, quant à elle, du mal à s’imposer. Les nuits et matinées vont ainsi rester fraîches avec souvent moins de 10°C au réveil, sauf près des côtes. Les valeurs auront même tendance à baisser au fil des jours avec des minimales s’abaissant parfois en dessous des 5°C entre la Normandie et le nord de la Seine.

En cours de journée, les maximales seront à peine de saison mercredi et jeudi avant la mise en place d’un redoux plus marqué. Samedi et dimanche après-midi, les 20°C pourront alors être atteints voire dépassés dans le nord et le nord-est du pays. Pas de chaleur en perspective donc mais une atmosphère agréable l’après-midi grâce au soleil ! Il était temps…