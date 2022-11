Octobre 2022, le mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré en France

En parallèle, les précipitations ont été "moins fréquentes qu'à l'ordinaire" sur la majeure partie du territoire. "En moyenne, elles ont été déficitaires de plus de 30%", précise l'établissement public. Toutefois, la répartition des cumuls est inégale. Si elles sont plutôt excédentaires, de "10 à 40%" du Centre-Val de Loire à la Champagne et du nord de la Lorraine aux Pays de Savoie, le déficit dépasse "les 70%" des côtes landaises et basques à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Corse.

Cela a des conséquences sur l'état des sols. Dans "un état normal" pour cette période en Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est et Île-de-France, ils sont "légèrement plus secs que la normale" sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie. La situation est plus inquiétante en Nouvelle-Aquitaine, où l'assèchement correspond habituellement à celui observé en plein été. En Occitanie, c'est encore plus alarmant puisque jamais le sol n'a été aussi sec à ce moment de l'année depuis 1958.