Record de chaleur pour un mois de juin, avec 37,4 °C enregistrés au Cap Corse

Le service météorologique a placé la saison, de mars à mai, au troisième rang des printemps les plus secs depuis le début du XXe siècle, avec 45 % de déficit de précipitations par rapport à la normale. La période a également été classée troisième printemps le plus chaud, avec une température moyenne de 17,8 °C, un degré de plus que le précédent record de mai 2011, équivalente à un mois de juin.

Dans ce contexte de réchauffement climatique, Météo-France table ainsi sur un été chaud et sec. Et ce premier record de chaleur ne va pas lui donner tort : avec 37,4 degrés, c'est la première fois depuis janvier que le thermomètre atteint plus de 37 °C n'importe où en France métropolitaine, a précisé à l'AFP, un porte-parole de Météo-France. Au Cap Corse, il s'agit de la huitième valeur la plus élevée relevée sur cette station depuis 1917.