Sécheresse : malgré les pluies du début d’automne, la situation reste critique

Avec un cumul de pluie national atteignant 419 mm sur la période allant du 1er janvier au 20 septembre, la France connaît une sécheresse d’ampleur inédite. Jamais un tel cumul n’avait été aussi bas, 2022 passant ainsi devant l’année 1976 jusque-là historique, avec un total de 420 mm sur la même période. Malgré les pluies de ces derniers jours, le déficit pluviométrique en 2022 dépasse les 30%. Or, depuis la fin de l’été, nous sommes dans une période cruciale pour la recharge en eau, et en particulier pour les nappes phréatiques.

En effet, l'évapotranspiration étant importante entre le milieu du printemps et la fin de l’été en raison de températures élevées et d’une végétation très développée, la part d'infiltration durant cette période est quasiment nulle. La recharge des nappes se fait donc principalement en automne et en hiver, quand l'évapotranspiration est faible et que les précipitations sont plus régulières. Avec un climat à dominante océanique, les perturbations sont plus fréquentes à cette période de l’année et lorsque la pluie tombe en quantité, elle permet alors d’aborder le printemps suivant plus sereinement.

Cette année, les pluies de l’automne et de l’hiver seront d’autant plus importantes que le déficit de pluie est marqué, et ce, depuis l’hiver dernier dans certaines régions. Mais l’inquiétude est grande avec des précipitations encore trop discrètes et des prévisions à très long terme peu optimistes.