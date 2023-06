"Météorologique", "agricole", "hydrologique" : comment se définit la sécheresse ?

Aussi appelé sécheresse agricole, celle-ci se caractérise par un "manque d'eau disponible dans le sol pour les plantes, ce qui impacte toute la production végétale, et indirectement la production animale", selon l'Institut de recherche français pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Elle se traduit par un déficit hydrique en surface et sur un à deux mètres de profondeur. La sécheresse des sols résulte à la fois d'un manque de précipitations, mais aussi d'autres facteurs.

Des températures élevées peuvent favoriser, par exemple, l'évaporation (passage de l'eau des sols de l'état liquide à l'état gazeux, notamment sous l'effet de la chaleur) ou l'évapotranspiration (qui comprend, en plus, la transpiration des plantes, ndlr). Ce type sécheresse dépend également de l'état des sols (réserve d'eau utile, capacité d'absorption, porosité). Elle impacte directement l'activité agricole et ses besoins en irrigation.

Ses épisodes les plus marquants en France ont eu lieu en 1976, en 1989, en 2003 et plus récemment en 2020 et en 2022.