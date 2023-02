Vacances d'hiver : la neige sera-t-elle encore au rendez-vous pour la zone C ?

La neige va-t-elle résister au redoux attendu cette semaine et tenir jusqu'à la fin des congés d'hiver ? C'est la question qui taraude les hivernants de la zone C (Paris, Toulouse, Versailles...) alors que ceux de la zone B (Aix-Marseille...) profitent actuellement, après ceux de la zone A, de conditions optimales.

La fin de l'année 2022 avait pour rappel été marquée par de fortes pluies accompagnées d'une période de douceur exceptionnelle, qui avaient lavé le manteau neigeux, contraignant les exploitants de stations à fermer plus de la moitié des pistes et à proposer d'autres activités à leurs visiteurs. Après une première quinzaine de janvier bien trop douce pour la saison, le froid et la neige étaient arrivés presque partout au cours de la seconde, in extremis pour les vacances de février, mettant du baume au cœur aux exploitants. Mais où en est-on deux semaines plus tard ?