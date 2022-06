Orages : 60 départements placés en vigilance orange

Météo France prévoit des "orages parfois violents" sur les Pays de Loire, la Normandie, l'Île-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. "Ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne et la Picardie dans la soirée", est-il précisé. Ces orages s'accompagneront de fortes pluies, avec entre 40 et 60 mm localement, ainsi que "de violentes rafales et de grêle".