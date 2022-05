Manque de pluie, vent... La France se dirige vers une sécheresse record

La sécheresse en France s'accentue et s'étend. Guillaume Woznica, spécialiste météo de LCI, rappelle, ce jeudi 19 mai, que la France vient d'achever son premier quadrimestre de l'année le plus sec jamais enregistré en France, c'est-à-dire qu'il n'était jamais tombé aussi peu d'eau entre le 1er janvier et le 30 avril.