Météo : Noël a été particulièrement doux

La France a connu un week-end de Noël particulièrement doux. Ce 25 décembre 2022, l'indicateur thermique national (une moyenne de 30 stations réparties sur le territoire métropolitain) s'est établi à 11,3°C, selon Météo-France. Bien au-dessus des normales de saison, ce Noël se classe au deuxième rang des plus chauds depuis l'après-guerre, a annoncé l’Institut météorologique.

"C'est tout simplement le deuxième Noël le plus doux depuis le début de l’indicateur en 1947", a indiqué à l'AFP François Gourand, météorologue à Météo-France. Il faut remonter à 1997 pour trouver des températures plus douces à cette époque de l'année : il avait alors fait 11,7°. "11,3°C c'est une anomalie de 5,5°C au-dessus de la normale à l'échelle nationale, c'est considérable, ce qui veut dire que dans le détail il y a eu des valeurs à près de 10°C au-dessus des normales, voire un peu plus localement hier", a-t-il souligné.