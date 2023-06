Tempête Bret : en quoi consiste l'alerte rouge cyclonique, décrétée à la Martinique ?

La vigilance est de mise pour les habitants de la Martinique. Les autorités locales ont placé l’île en alerte rouge cyclonique, jeudi 22 juin, alors que la tempête tropicale Bret doit toucher terre en fin d’après-midi. Elle entrera en vigueur à midi heure locale (18h00 à Paris). Au pic de l'événement, les rafales de vent pourraient atteindre 100 à 120 km/h et localement jusqu'à 150 km/h sur les zones les plus exposées, selon Météo-France. Des cumuls de pluie supérieurs à 100 mm, et jusqu’à 200 mm localement, sont attendus lors de son passage, avec une houle cyclonique générant des vagues de 6 mètres dans le canal de Sainte-Lucie.