Tempête Fiona : la Guadeloupe placée en vigilance orange

"Le passage en vigilance rouge fortes pluies et orages pourrait être déclenché dans l'après-midi de vendredi en fonction de l'évolution de la situation météorologique", a précisé la préfecture, qui prévoit la fin de l'épisode pour dimanche.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, également dans l'axe de la tempête Fiona, ont été placés jeudi en vigilance jaune pour vents violents, vagues-submersion et fortes pluies et orages.