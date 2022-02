Tempêtes Dudley et Eunice : des vents à plus de 100 km/h attendus dès mercredi soir

Après une courte accalmie jeudi, une nouvelle dépression encore plus creuse va rapidement circuler entre l’Irlande, l’Angleterre et la mer du Nord vendredi. Elle sera responsable d’un nouvel épisode de vents tempétueux qui s’annoncent probablement plus violents que ceux de mercredi. D’ores et déjà nommée Eunice par les services météo britanniques, cette tempête nous concernera entre la fin de matinée et le début d’après-midi. C’est une nouvelle fois entre les côtes de la Manche et les Hauts-de-France que ses effets se ressentiront le plus.

Des rafales de l’ordre de 100 à 120 km/h sont ainsi attendues dans l’intérieur des terres du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et jusqu’à 130, voire 140 km/h sur le littoral. De la Normandie aux Ardennes, les vents souffleront autour des 90 à 100 km/h alors que plus au sud, de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire au Grand Est, les bourrasques pourront atteindre 80, voire 90 km/h. En cette période de vacances, il conviendra également d’être très prudent sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord en raison d’un fort coefficient de marée (90) et de grosses vagues attendues. Une surcote de l’ordre de 30 à 40 cm est ainsi attendue au moment de la pleine mer à la mi-journée.

Outre-Manche et aux Pays-Bas, les conditions seront particulièrement dangereuses, avec non seulement des vents encore plus violents, mais aussi une surcote d’ores et déjà qualifiée d’exceptionnelle. Les rafales pourront ponctuellement dépasser les 150 km/h sur le littoral tandis qu’une surcote supérieure à un mètre est envisagée, en particulier sur la tempête sévit au moment de la pleine mer.