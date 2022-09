Un automne pluvieux pourrait-il compenser la sécheresse intense de l'été 2022 ?

Si le retour des pluies ne permet pas de reconstituer une partie des réserves en eau, cela s'explique en partie par le fait que "les sols étaient très secs et la végétation avait besoin d'eau" et les averses des dernières semaines ont été en majorité utilisées par les plantes, captées par leurs racines afin de compenser le déficit hydrique du début d'année. Comme le rappelle l'experte du BRGM, les premières alertes ont commencé très tôt, bien avant l'été, dès janvier 2022. L'hiver n'a pas été marqué par des précipitations suffisantes, entraînant une réaction en chaîne lors des périodes qui ont suivi. Seul le Sud-Ouest a finalement été quelque peu épargné, grâce à des pluies suffisantes au printemps. Auxquelles s'ajoutait un niveau des nappes déjà élevé dans cette zone du territoire.

Alors qu'octobre se profile, "les couleurs, c’est-à-dire l’état des nappes, restent globalement similaires" sur les cartes du BRGM, reconnaît Violaine Bault. Quelques légères améliorations sont à noter, en Corse ou sur la Côte d'azur, vers Montpellier, "mais ça ne s'améliore pas en Provence" par exemple. Un automne pluvieux pourrait-il inverser la situation et permettre de reconstituer les stocks d'eau dans le sous-sol ? "On sait qu'il faudra un hiver plus pluvieux que la normale pour compenser. Et un printemps pluvieux en plus", lance l'hydrogéologue. Lorsque l'on évoque les nappes, il est en effet indispensable de penser sur le temps long, en raison des volumes d'eau immenses qui sont concernés. "Il faudra une période de pluie qui sera abondante et longue", ajoute la spécialiste, qui espère de fines pluies régulières à des averses très violentes. Celles-ci "engendrent du ruissellement : comme les gouttes d'eau rebondissent sur le sol, elles ont plus de mal à s'infiltrer".

Il apparaît tout à fait réaliste qu'en cette période automnale, les préfectures maintiennent des mesures visant à restreindre l'usage de l'eau. Et ce malgré des pluies régulières à cette période de l'année. "On est assez inquiets", reconnaît Violaine Bault. "On voit qu'habituellement, de grands cycles climatiques se suivent, avec pendant quelques années, des niveaux des nappes assez hauts, puis quelques années où ils seront plus bas. Mais là, ces cycles semblent cassés. On s'inquiète forcément pour les années futures." Prolonger les arrêtés préfectoraux est une "piste à envisager", selon la membre du BRGM, "il faut d'ailleurs noter que le ministère travaille sur un décret pour gérer la sécheresse en période hivernale. Des études vont arriver l'an prochain, on se met en ordre de bataille."