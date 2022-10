Vague de chaleur : à quand l’arrivée du froid ?

Avec le tassement de l’anticyclone prévu en début de semaine, les pluies vont reprendre l’avantage grâce aux dépressions qui se rapprocheront de la France. Ainsi, une perturbation traversera le pays d’ouest en est entre lundi et mardi, puis un deuxième front pluvieux est attendu entre jeudi et vendredi. Ce changement de temps va s’accompagner d’une baisse des températures avec un air océanique bien moins chaud que celui qui nous a concernés durant tout le mois d’octobre. Ainsi, pour le mardi 1er novembre, les maximales s’établiront le plus souvent entre 15 et 20°C du nord au sud, soit un niveau proche de la normale. Quant aux minimales, dès le lendemain, elles seront inférieures à 10°C dans la plupart des régions avec des valeurs faiblement positives à proximité des reliefs.

Mais cette période "fraîche" (et tout à fait de saison) pourrait bien être temporaire puisque l’anticyclone devrait regonfler une énième fois à l’approche du week-end des 5 et 6 novembre. Ainsi, avec un nouveau flux de secteur sud-ouest, la douceur se réinvitera, mais dans une proportion moins exceptionnelle. Alors que les nuits sont de plus en plus longues et avec le passage à l’heure d’hiver, la barre des 30°C ne pourra plus être franchie. Les 20°C resteront en revanche possibles, notamment dans les régions du sud et du sud-ouest. Avec de telles températures, le risque de neige en montagne s’annonce inexistant ces dix prochains jours alors que la saison de sports d’hiver débutera moins d’un mois après.