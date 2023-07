Jusqu'à 43°C : l'Italie attend l'une des vagues de chaleur "les plus intenses de tous les temps"

Pourrait également être battu en Sardaigne le record de 48,8°C datant du 11 août 2021, la plus haute température jamais mesurée en Europe. La Sardaigne et la Sicile pourraient connaître "potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées" sur le Vieux continent, a prévenu l'Agence spatiale européenne. Les températures pourraient ainsi dépasser de 10°C les moyennes saisonnières. Le nord de la péninsule ne devrait pas être épargné avec 38°C attendus mardi à Milan.

L'alerte rouge "indique une situation d'urgence avec de possibles effets négatifs sur la santé de personnes saines et actives, mais surtout sur celle de groupes à risque comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques", prévient le ministère de la Santé. Selon le quotidien Il Messaggero, deux footballeurs amateurs de 48 et 51 ans sont morts vendredi soir, après des malaises probablement dus à la chaleur, au cours de matchs dans la région de Naples (sud).