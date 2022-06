Vague de chaleur en France : Évelyne Dhéliat vous dit tout

C'est une vague de chaleur aussi forte que précoce qui déferle sur la France cette semaine, après avoir touché l'Espagne où elle sévit déjà ce lundi. Après un début de semaine estival, les journées les plus chaudes seront celles de jeudi, vendredi et samedi, indique Évelyne Dhéliat dans la vidéo en tête de cet article, face à Marie-Sophie Lacarrau, sur le plateau du 13H de TF1.

Comment ça va se passer ? "Déjà jeudi, dans le Sud-Ouest et dans la basse vallée du Rhône, vous pourriez avoir quelque 40 degrés par endroits, prévient la cheffe du service météo de TF1 et LCI. Petit à petit, au fil des heures, cette vague de chaleur va remonter vers le Poitou, la Vendée, le sud de la Bretagne et la Normandie, avec là aussi des températures qui pourraient atteindre les 35 degrés". Puis vendredi, "cette chaleur se décaler vers l'Île-de-France et le centre, où on frôlera sans doute les 40 degrés". Et samedi, poursuit Évelyne Dhéliat, "ça va continuer vers le Nord-Est, avec là aussi des températures à 35 degrés". Avec une précision d'importance : "Quand je vous parle de 35 ou de 40 degrés, ce n'est pas au soleil, c'est à l'ombre. Ça veut dire ce que ça veut dire..."