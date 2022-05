Vers une sécheresse majeure cet été ? Ces signes qui inquiètent les spécialistes

Conséquence du manque de pluie depuis l’automne dernier : les nappes phréatiques ne se sont pas suffisamment rechargées pour aborder la saison estivale en toute tranquillité. Alors que les pluies les plus bénéfiques auraient dû se produire au cours des six derniers mois, elles n’ont pas été assez copieuses pour les faire remonter à des niveaux normaux. Ainsi, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : "Les nappes phréatiques sont à surveiller. En février et mars, la situation s’est rapidement dégradée et les pluies insuffisantes ont fortement impacté l’état des nappes. En avril, les tendances des nappes se sont encore orientées à la baisse."

De l’Atlantique aux régions de l’est et jusqu’en Corse, les niveaux sont "modérément bas" voire "bas", selon la classification du BRGM. De plus, près de 70% des nappes phréatiques ont un niveau orienté à la baisse en ce début du mois de mai. Si vous ajoutez à cela un ensoleillement généreux depuis le début du printemps et un vent continental qui assèche encore un peu plus les sols en surface, la situation devient préoccupante. Ainsi, les préfets d’une dizaine de départements ont d’ores et déjà mis en place des arrêtés de restrictions d’usage de l’eau.