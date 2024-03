"Le 4X4 a commencé à basculer" : trois morts et plusieurs disparus après les intempéries dans le Gard

Après les violentes crues dans le Gard, les corps de trois victimes ont été retrouvés ce dimanche après-midi. Parmi elles, un homme qui avait tenté, malgré la fermeture de la route, de traverser un pont. Ailleurs dans le département, deux autres véhicules ont connu le même sort et les sauveteurs recherchent toujours un père et ses deux enfants.

Les flots de la rivière sont encore déchaînés lorsque les pompiers localisent enfin une voiture, sans occupant. Elle s’est échouée à 300 mètres de son point de départ. Peu avant 19 heures, samedi soir, deux Belges s’engagent sur le pont submersible de Gagnières. Ils le connaissent bien, car ils ont une résidence secondaire dans la commune. Ils ignorent les gestes d’un agent municipal sur l’autre rive qui tente de les dissuader. "Je leur faisais signe, moi, j'étais de l'autre côté. Mais quand je me suis engagé, j'avais déjà 80 cm d'eau, je ne pouvais plus intervenir, c'était fini. Le 4X4 a commencé à basculer. Je leur ai fait signe d'ouvrir, de casser les carreaux ou quelque chose, mais après avec le bouillon, on n'entendait plus rien. Le 4X4 a commencé à partir sur le côté et ils sont partis dans la rivière", témoigne David Vincent dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Il avait peur, c'est surtout ça. Il avait peur de lâcher parce que le froid, l'hypothermie. David Vincent, employé municipal à Gagnières

C’est lui qui va découvrir le corps du conducteur, un homme de 68 ans, ce dimanche après-midi, à deux kilomètres en contrebas. Mais cet employé municipal préfère évoquer le sauvetage du second passager, accroché à un arbre pendant plus de deux heures. "Il avait peur, c'est surtout ça. Il avait peur de lâcher parce que le froid, l'hypothermie. Et moi, je lui disais : 'sois courageux, allez, il faut que tu tiennes'. Je lui faisais comme moi, avant, j'étais un boxeur, il faut y aller jusqu'à la fin. Il faut tenir", détaille-t-il, des sanglots dans la voix. Les nerfs lâchent, l’interview s’achève.

Au même moment, à 60 kilomètres de là, autour du pont de Dions, les secours tentent de trouver la trace d’un père de famille et de ses deux enfants de quatre et treize ans. La mère a pu être sauvée. "On recherche tout ce qui peut être suspect et qui peut donner des infos sur la localisation", souligne un pompier. À chaque doute, les plongeurs vont vérifier. Tous les moyens sont mobilisés : chiens, hélicoptères, car rien n’est simple dans cette rivière devenue un fleuve. Le Gardon est monté de six mètres en quelques heures la nuit dernière.

"Il y a ce que l'on voit en surface et ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe sous l'eau. Donc il faut faire très attention, il faut vraiment connaître avant de s'engager", admet le lieutenant colonel Olivier Tudela du Sdis du Gard. Les secouristes ont, en revanche, retrouvé la voiture familiale près d'un pont submersible régulièrement inondé. "Si on habite la région, on sait qu'il ne faut surtout pas s'aventurer quand l'eau est trop haute", s'étonne une habitante.

L'eau est montée tout aussi brutalement sur la commune de Goudargues. A 5 h du matin, le cours d'eau, l'Aiguillon, emporte deux femmes en voiture. Elles venaient de prendre la route vers l'Espagne et appellent les secours depuis un pont submergé. "C'est une route avec dessous la rivière qui passe. Et là, aujourd'hui, la rivière est montée et donc a submergé la route. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont submersible", avance le commandant Jean-Pierre Passuti, commandant des opérations de secours à Goudargues. Après des heures de recherches, les sauveteurs ont finalement retrouvé les deux corps sans vie à l'intérieur d'une voiture.