VIDÉO - Alerte neige-verglas : en Normandie, vigilance maximale sur les routes

Météo France a placé 34 départements en vigilance orange neige et verglas pour la journée de mercredi. Ceux qui habitent dans les régions concernées par les chutes de neige sont appelés à la prudence. Notamment en Normandie, où les services de l'équipement ont anticipé les intempéries.

Vanessa, une habitante des Yvetot (Seine-Maritime), a un trajet de 30 minutes pour déposer son fils au lycée. Pour mercredi 17 janvier, il était impossible de prévoir si l’état des routes lui permettrait de l'y emmener. Le ramassage scolaire a été suspendu sur toute la Normandie. Les cars ont assuré leurs derniers services mardi 16 janvier au soir et les conducteurs ne savaient pas encore quand ils pourraient reprendre la route. "On est vite pris au dépourvu quand il neige, parce qu'on n'est pas souvent déneigé quand il faut. Les grands axes le sont, mais les routes de campagne, c'est plutôt délicat", explique Jennifer Dethy, conductrice de cars scolaires.

Opérations de salage préventif

Toute la journée, les agents de la Direction des routes (DIR) du nord-ouest se sont préparés. Les saleuses sont chargées. La météo se précise au fil des heures : il y aura du verglas, puis de la neige, sur les routes. Selon Ludovic Join, responsable adjoint “DIR Nord-Ouest” district de Rouen, en Seine-Maritime, environ quinze saleuses sont disponibles pour effectuer les salages ou raclages.

L’objectif est de sillonner 300 kilomètres d’autoroutes et de nationales, toute la nuit. Et 300 tonnes de sel, spécialement utilisé pour les opérations de salage préventif, sont réparties sur différents secteurs du département. Les autorités appellent à la prudence sur les routes, alors que les cinq départements de la Normandie sont placés en vigilance orange neige et verglas.