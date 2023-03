Canicules à répétition : les neiges éternelles vont-elles disparaître ?

Face à cela, et alors que les canicules devraient être plus fréquentes et plus intenses d’année en année, le sort des glaciers semble joué d’avance : "Même avec un scénario de type modéré de +3°C d’ici 2100 la plupart des glaciers des Alpes françaises devraient disparaître", déclare Christian Vincent. Avec eux, disparaîtront aussi les neiges éternelles, qui ne l’étaient finalement pas.