Neige et verglas : routes fermées, accidents, trains et avions annulés... Les transports perturbés ce mercredi

"Malgré la rotation sans interruption des engins de salage", un phénomène de "chaussées glissantes" a provoqué la fermeture pendant plusieurs heures de la circulation sur l'autoroute A7 entre Bourg-lès-Valence et Tain-l'Hermitage (Drôme) en direction de Lyon, dans la nuit de mardi à mercredi, selon Vinci Autoroutes. De nombreux bouchons ont également été constatés sur les grands axes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, selon Bison Futé. Autour de Paris, la circulation est difficile, avec notamment des bouchons sur l'A6. Idem en périphérie de Lille (Nord), où Bison Futé comptabilisait plus de 12 kilomètres de bouchons sur l'A2 ce mercredi matin, et 18 km de bouchons sur l’A1.

Les mesures de sécurité et de prévision n'ont malheureusement pas empêché la pagaille et une série d'accidents, parfois mortels, ainsi que des perturbations ferroviaires entre mardi et mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes, où les usagers ont été surpris par la neige et le verglas. Ce mercredi matin, des usagers de la route faisaient part, sur Twitter notamment, de "nombreux accidents" dans la périphérie de Montbéliard.