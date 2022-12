Neige et verglas : Météo-France place plusieurs départements en vigilance jaune

Au sud de la Loire, quelques flocons pourront toucher les départements de la Creuse, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, de la Corrèze, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche, du Tarn, de la Haute-Garonne, et de l'Ariège. Plus à l'est, la neige sera au rendez-vous dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, entraînant des risques d'avalanche.

Côté températures, au lever du jour, le thermomètre affichera entre 0 et +2 °C sur le tiers nord du pays. Plus au sud et à la faveur des éclaircies nocturnes, les minimales descendront entre 0 et -3 °C, rendant les chaussées glissantes, du Massif central à l'Ariège en particulier. Dans l'après-midi, les maximales oscilleront entre 3 et 7 °C sur la moitié nord du pays, entre 8 et 12 °C plus au sud, jusqu'à 12 à 14 °C dans le Béarn et en Provence.