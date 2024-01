Neige et verglas : quelle météo ce mercredi soir et jeudi ? Les prévisions de Guillaume Woznica

Une vingtaine de départements sont placés en vigilance neige-verglas ou pluie-inondation. Les prochaines 24 heures s'annoncent difficiles dans le nord du pays. Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica.

Les prochaines 24 heures s'annoncent encore difficiles dans les régions de la moitié nord de la France, où une vingtaine de départements sont placés en vigilance orange pour neige-verglas et pluie-inondation, selon Météo-France.

La situation est particulièrement contrastée dans le pays. Alors qu'il neige par -1 degré dans les Hauts-de-France, il fait 20 degrés au sud, dans le Pays basque. Une situation qui illustre le conflit de masses d'air à l'origine de cette perturbation qui remonte en direction du nord et qui, en se heurtant à l'air froid, donne cet épisode de verglas et de la neige.

Ce phénomène s'étendra à partir de 20 heures en Ile-de-France, d'où cette vigilance orange maintenue dans une trentaine de départements, de la Normandie jusqu'au nord-est pour neige et verglas, pour pluies et inondation en direction de la Bretagne.

La perturbation se poursuit jeudi matin

Jeudi matin, la perturbation sera encore bien présente du sud-ouest au nord-est de la France. C'est entre l'Orléanais et le Grand Est qu'il faudra être le plus prudent, puisque c'est sur cette partie du pays qu'il neigera, ainsi que dans le sud et l'est de la région parisienne. À l'arrière, on observera des éclaircies avec quelques flocons. Le temps sera plus calme dans la région méditerranéenne.

Jeudi après-midi, la perturbation va continuer à se décaler vers l'est, avec toujours des chutes de neige jusqu'en plaine, entre le Massif Central et le nord-est du pays. Le soleil reprendra toutefois l'avantage jusqu'à Paris et du côté de la région nantaise.

Les températures pour jeudi matin seront particulièrement basses dans l'extrême nord, alors que la douceur dominera dans la région méridionale.