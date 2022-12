Neige : galère et accidents pour les automobilistes de l’Est

Elle était attendue. Mais avec près de dix centimètres de neige tombée en quelques minutes, pour certains, les roues ont commencé à patiner dès neuf heures ce mercredi matin. Pour les camions et les automobilistes bloqués sur les routes secondaires, c'est le début de la galère. "Plus moyen de monter ni de reculer, on va voir avec la municipalité qui vient de passer", explique un conducteur.