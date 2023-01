Neige jusqu’en plaine, nouveau coup de vent, froid… À quoi s’attendre ces prochains jours ?

Mercredi, le risque de neige en plaine se décalera vers l’est, avec l’évolution de la perturbation. Les flocons pourront alors tomber entre l’Alsace et la région Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, les conditions vont, à l’inverse, s’améliorer avec le retour progressif de l’anticyclone synonyme de temps sec et de plus en plus ensoleillé. Mais qui dit ciel dégagé la nuit à cette période de l’année, dit gelées généralisées au réveil. Ainsi, les températures négatives, encore discrètes mardi matin, vont se multiplier mercredi. Elles seront souvent comprises entre -3 et 0°C sous abri dans la moitié nord et des Pyrénées à la région Rhône-Alpes.