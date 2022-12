Neige-verglas : Météo France place plusieurs départements en vigilance jaune

Côté températures, elles seront bien fraîches le matin, comprises entre 0 et 3 degrés sur l'ensemble du territoire, avec des gelées faibles possibles entre la Bretagne et les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera tout de même un peu plus doux, 5 à 8 degrés sur le littoral méditerranéen et 10 degrés sur le littoral corse.

Les températures maximales seront stationnaires, entre 2 et 5 degrés en Normandie, Hauts-de-France, sud Auvergne et Grand-Est. Compter 7 à 10 degrés sur la pointe bretonne, le littoral aquitain et le bassin méditerranéen. Et jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur, voire un peu plus en Corse.