Trois inondations en seulement deux mois : le désarroi des sinistrés de Neuville-sous-Montreuil

Des milliers de foyers étaient encore privés d’électricité ce mercredi soir. Certains manquent aussi d’eau potable. Et tout cela s’ajoute au désespoir de ceux qui avaient déjà été victime des inondations il y a à peine deux mois.

Des containers contenant des meubles à jeter après la crue de novembre n’ont pas encore été retirés, et ils sont désormais encerclés par les eaux, dans une rue presque déserte de Neuville-sous-Montreuil (Pas-de-Calais). Un habitant, lui, est encore sur place, désormais bloqué. Le courant est trop fort pour ouvrir la porte.

L'impuissance face aux dégâts

Des bénévoles sont venus constater les dégâts, désemparés. Ailleurs, les murs de certaines maisons étaient enfin secs. Mais ce mercredi matin, il y a eu à nouveau dix centimètres d’eau. Mais à peine un regard sur son salon, c’est l’état de l’atelier de son entreprise de traiteur, juste en face, qui préoccupe Marie, interrogée dans la vidéo en tête de cet article. Dix-neuf personnes sont au chômage technique depuis deux mois, avec encore de longs jours d'incertitude.

Plus loin, notre équipe du 20H suit Hélène dans la maison de sa mère, la maison de son enfance, qui est peut-être fragilisée. En novembre, 35 pages et plus de 200 photos sont envoyées à l’assurance, un dossier qu’elle doit désormais compléter, mais aucune idée encore du montant des indemnisations, ni de la suite.