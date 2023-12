"Noël au balcon, Pâques au tison"... Ce vieux dicton dit-il vrai ? Météo-France a vérifié

Chaque année, on nous serine avec ce vieux dicton lorsque les températures sont douces pour la saison. Météo France a voulu savoir si cet adage a du sens à partir des données statistiques. Spoiler : la réponse ne va pas vous surprendre !

La météorologie a longtemps été le fait d’observations avant d’être une science. Au Moyen Âge, des adages servaient de repères aux paysans. Au fil du temps, on les a assimilés à des prévisions. De nos jours, ces vieux dictons relèvent davantage du folklore, comme l’explique Météo-France, citant en exemple cette formule populaire : "Noël au balcon, Pâques au tison". Bien connu de nos aïeuls, l'adage sous-entend que s’il fait doux à Noël, au point de s’accouder au balcon, cela veut dire qu'il fera froid à Pâques. En s'appuyant sur les données statistiques, le prévisionniste a voulu savoir si ce vieux était fiable.

MÉTÉO FRANCE

"À l’échelle de la France, depuis 1947, le dicton ne se vérifie que 11 fois (sur 76 années), l’équivalent de seulement trois fois tous les vingt ans ! La dernière fois qu’il s’est vérifié était en 2014", explique Météo France dans un article publié sur son site internet. On a généralement près de six fois plus d’années où aucun des deux ne se vérifie que d’années où le dicton se vérifie", souligne le prévisionniste. Au regard de ces données, on ne peut donc pas dire que 'Noël au balcon, Pâques au tison' est un phénomène fréquent", écrit Météo France.

MÉTÉO FRANCE

Afin d’illustrer le propos, Météo France a comparé les années 2010, 2011 et 2012. "En 2010, la quasi-totalité de la France a eu un Noël froid suivi d’un Pâques chaud, correspondant à l’opposé du dicton 'Noël au balcon, Pâques au tison'", indique le prévisionniste. "L’année suivante, en 2011, la majorité du pays n’a pas vérifié le dicton, ni son contraire, à l’exception du nord de la France qui a eu un Noël chaud suivi d’un Pâques froid", poursuit-il. "Et l’année suivante, en 2012, la majorité de la France a connu 'Noël au balcon, Pâques au tison' ! Impossible donc d’affirmer que ce dicton est vrai", démystifie l'organisme.

Dictons météo : on ne sait plus à quel saint se vouer ! Source : JT 13h Semaine

Et il le sera encore moins dans les décennies à venir. Et pour cause, en raison du changement climatique, les températures vont être amenées à être de plus en plus douces à cette période de l'année.