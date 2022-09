Revoilà le sable du Sahara : des poussières néfastes pour la santé mais bonnes pour la planète ?

La plus grande forêt tropicale du monde manque de fertilisants pour ses sols. Comme le pointe la Nasa, les feuilles tombées et en décomposition et la matière organique fournissent la majorité des nutriments pour les végétaux de cet espace et sont rapidement absorbés par les plantes et les arbres après avoir pénétré dans le sol. Mais certains nutriments, le phosphore particulièrement, sont emportés par les pluies dans les ruisseaux et les rivières, s'écoulant du bassin amazonien sans jamais avoir le temps de nourrir les sols.

Les chercheurs à l'origine de l'étude ont ainsi déterminé qu'environ 22.000 tonnes de phosphore sont apportées chaque année par les nuages de sable du Sahara dans la forêt amazonienne, soit l'équivalent de ce qu'elle perd en un an en raison des pluies et des inondations. Concernant les océans, une étude publiée dans Nature en 2014 estimait que plus de 70% du fer disponible pour les "photosynthétiseurs" dans l'Atlantique provenait de la poussière du Sahara.

Toujours est-il que les nuages de sable peuvent également avoir des effets néfastes pour la planète, provoquant le développement d'algues toxiques. Ces poussières peuvent également transporter des microorganismes, capables de résister plusieurs jours dans l'atmosphère, qui peuvent infecter les récifs coralliens et contribuer au déclin de ces organismes.