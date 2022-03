Nuage de sable du Sahara : pourquoi risque-t-il de revenir ?

Faut-il s'en inquiéter ? Ces poussières de Sahara sont chargées en Césium-137. C'est un élément radioactif, héritage des essais nucléaires des années 60. "Là, on est sur des quantités qui sont des milliers de fois inférieures à ce qu'on trouve en Bretagne dans le granit. Il y a des gens qui vivent sur des sols granitiques en Bretagne et qui reçoivent beaucoup plus de radiations que ce que ce sable a apporté ces derniers jours", analyse Ludovic Dupin de la Société française de l'énergie nucléaire. À ce stade, il n'y a pas encore de lien établi entre le changement climatique et ces phénomènes.