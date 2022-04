Nuage de sable : un nouvel épisode envahit la France à partir d’aujourd’hui

Et de 4 ! Après l’épisode record de la mi-mars puis les nouvelles remontées observées quelques jours plus tard puis à la mi-avril, le sirocco, ce vent de sud sec et chaud, apporte à partir d’aujourd’hui de nouvelles poussières désertiques dans le sud-ouest du pays. Sous l’influence d’une petite dépression positionnée sur l’Espagne et alors que les tempêtes de sable se succèdent dans le Sahara depuis plusieurs semaines, un nouveau nuage chargé en poussières s’apprête donc à nous concerner.