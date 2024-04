Nuages de sable du Sahara : pourquoi les épisodes sont de plus en plus fréquents en France

Trois semaines après le dernier, un nouveau nuage de sable du Sahara est attendu à partir de ce dimanche. De quoi interroger sur la fréquence de ces épisodes qui semblent de plus en plus rapprochés. Selon une récente étude, cela ne serait pas qu'une impression, notamment depuis 2020.

Les poussières du Sahara déjà de retour en France. Trois semaines après le passage d'un nuage de sable du désert, un nouvel épisode est attendu à partir de ce dimanche 28 avril. "Le sud et l’est" de la France "devraient être concernés avec un pic en début de semaine prochaine pour la toute fin avril", anticipe le météorologiste Guillaume Séchet sur X, s’appuyant sur l’outil de prévision Skiron.

Ce phénomène arrive jusqu'à l'Hexagone en cas de tempête dans le Sahara, lorsque le vent de secteur sud porte avec lui le sable du désert jusqu'au territoire français. Ainsi, le ciel change, le temps de cet épisode sableux, de couleur et vire au ocre-orange. Si ces épisodes semblent de plus en plus fréquents depuis quelques années, au point de devenir presque communs, une étude a récemment montré que ce n'était pas qu'une impression.

Plus nombreux depuis 2020

Selon des données relayées par l'organisme Copernicus en février 2024, issues notamment d'une prépublication rédigée par un groupe de chercheurs espagnols, la circulation atmosphérique a changé et est plus propice à l'arrivée des nuages de sable en Europe de l'Ouest.

Plus en détails, selon ce dernier, le nombre de nuages de sable traversant l'Europe de l'Ouest a significativement augmenté entre 2020 et 2022, en comparaison aux années précédentes jusqu'en 2003. Cette occurrence accrue s'observe surtout durant les mois de février et mars, certaines de ces remontées de sable étant même qualifiées d'exceptionnelles avec "une durée jamais observée avant".

Mais comment l'expliquer ? Les températures de plus en plus élevées dans les régions méditerranéennes et la sécheresse persistante au Maghreb sont un des facteurs avancés, ces conditions étant propices à favoriser le soulèvement du sable pour le faire voyager facilement.

Le groupe de chercheurs espagnols étudie également certains des facteurs de circulation atmosphérique. "Les dépressions de coupure, situées entre l’est subtropical de l’Atlantique Nord et l’ouest de la Méditerranée, et les systèmes de haute pression en aval, déclenchent un grand nombre d’épisodes de poussière hivernale sur la région euro-méditerranéenne occidentale", explique ainsi l'auteur principal de l'étude, Emilio Cuevas, du service météorologique espagnol AEMET. "Le type de systèmes anticycloniques varie d’un cas à l’autre, impliquant souvent des blocs de hautes latitudes, mais aussi des dorsales subtropicales, qui étaient assez courantes pendant l'épisode de poussière hivernale de 2020-2022", précise son collègue et co-auteur, David Barriopedro, de l'institut de géosciences (IGEO).

À noter qu'une analyse datant de 2021 avait pour sa part estimé que la fréquence des observations satellitaires de poussière avait doublé au cours de la période 2005-2019.