"On est très bien aussi en Normandie" : plus de 10 °C d'écart entre le Nord et le Sud

À Carqueiranne dans le Var, après plusieurs jours de canicule à 37 °C, la température devient plus acceptable 29 °C. "Ça fait quatre années qu'on vient ici, on trouve que la chaleur est supportable. On a toujours eu une pointe d'air frais qui vient de la mer. C'est toujours agréable", affirme un couple de vacanciers.

Quand on leur demande s'ils laisseraient leur place au soleil pour un temps plus frais, ils en rigolent. Jus d'orange frais ou thé chaud en terrasse, pour les deux amies sollicitées par notre équipe, le choix est fait, et même après une randonnée sous la pluie, aucun regret. "On est très bien aussi en Normandie", rit aux éclats une vacancière.