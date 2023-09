Orages et épisode cévenol : 2 départements en vigilance orange

Prudence si vous habitez dans le sud de la France. Météo France a placé ce vendredi deux départements (le Gard et l'Hérault) en vigilance orange pour "pluie-inondation". En cause, un "épisode pluvio-orageux intense" qui va survenir en seconde partie de nuit. L'alerte court à partir de 3h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, et jusqu'à 18h samedi.

Les intempéries vont concerner "tous les départements côtiers et particulièrement l'Hérault et le Gard. Les précipitations pourraient être assez importantes sur le piémont, autour de 100 à 140 mm", indique l'organisme, qui précise qu'une "grande incertitude" demeure quant aux cumuls de pluie et à la localisation des averses orageuses.

Cet épisode cévenol pourra également s'accompagner de fortes rafales de vent, "en particulier sur le côtier" et y compris en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.