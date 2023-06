Orages violents : les Bouches-du-Rhône en vigilance orange

Selon Météo-France, l'alerte a été émise du fait de l'"intensité" et de "son caractère fortement pluvieux" de la situation météorologique, pourtant très localisée. Les cumuls seraient "préoccupants". L'alerte est prévue jusqu'à 19h30 pour le moment. Parallèlement, 49 autres départements en France sont en vigilance jaune. 13 départements ont été classés en vigilance jaune "crues", 49 départements et l'Andorre en vigilance jaune "orages" et 4 en vigilance jaune "pluie-inondation".