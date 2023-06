Orages : Météo-France place 7 départements en alerte

Du sud de la Bretagne au littoral aquitain et jusqu'aux plaines du Roussillon, du Languedoc et l'ouest de PACA, l'accalmie sera nette dès le matin avec le retour de belles éclaircies. Mais l'après-midi dans l'intérieur des terres d'Aquitaine et d'Occitanie, le ciel se chargera à nouveau et des averses parfois orageuses mais isolées se déclencheront.

Enfin du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace, le temps sec et ensoleillé persistera.

Les températures minimales seront toujours douces, comprises entre 14 et 19 degrés en général. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés de la Bretagne et du sud de la Normandie jusqu'aux Pays de la Loire et à l'Auvergne, elles iront de 24 à 29 degrés ailleurs en général, jusqu'à 28 à 31 degrés des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace ou en Languedoc-Roussillon.