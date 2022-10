Orages : avec plus de 50.000 éclairs, le 20 octobre devient la journée la plus électrique de l'année en France

Il y avait de l'électricité dans l'air jeudi 20 octobre. Plus de 50.000 éclairs - 53.699 éclairs précisément - ont été détectés dans la journée dans l'Hexagone. Il s'agit d'un record pour un mois d'octobre depuis plusieurs années. "La journée d'hier (jeudi) a été la plus électrique en France pour un mois d'octobre depuis au moins 2014", a indiqué Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.