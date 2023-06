Orages dans le sud : quel est ce phénomène appelé "inondations éclair" ?

Ces dernières semaines, des orages diluviens ont engendré ruissellements et "inondations éclair" dans le sud de la France, principalement des Bouches-du-Rhône à la Haute-Garonne. Avec à la clé des dégâts importants, et de grosses frayeurs. Ainsi, mardi 13 juin, la maire de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques, a été légèrement blessée après une crue subite qui a brièvement piégé une dizaine de personnes dans une école. Tandis que les fortes précipitations, parfois accompagnées de "chutes de grêle intenses", ont provoqué une montée des eaux sur le bassin de l'Adour et perturbé le trafic ferroviaire à destination de Pau, selon la préfecture.