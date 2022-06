Orages en série : faut-il s’attendre à une intensification de ces phénomènes ?

Une chaleur et un manque de précipitations qui ont amplifié la sécheresse qui frappe la France. Le ministère de la Transition écologique a publié une projection d’ici à la fin de l’été (carte ci-dessus) avec en rouge les 22 départements où le risque est le plus fort. Alors justement, à quoi s’attendre cet été ? Météo France a fait tourner ses ordinateurs à plein régime pour tenter de prédire les températures. Résultat : au nord du pays, il y aurait une chance sur deux qu’il fasse plus chaud que d’habitude. C’est deux chances sur trois au sud. "Le problème, reprend Louis Bodin, c’est que la fiabilité n’est pas encore très bonne. Donc ce n’est pas parce qu’on a cette période orageuse et un peu chaude qu’on va avoir l’été dans la même tendance. Ce sera peut-être totalement l’inverse ou pas d’ailleurs, mais en tout cas, on ne le sait pas aujourd’hui".