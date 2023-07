Suisse : deux hommes foudroyés dans un champ, les secours venus les chercher frappés à leur tour

L'histoire pourrait s'arrêter à ce simple fait divers. Mais cet accident va prendre une tournure inattendue. Alors que les secours s'affairent sur place pour prendre en charge les deux blessés, voilà que la foudre frappe une seconde fois, au même endroit que quelques minutes plus tôt ! Un officier de police et un pilote d'hélicoptère sont soudain foudroyés à leur tour. "Heureusement, ils n'ont pas été blessés et ont pu être pris en charge sur place par le personnel ambulancier", a fait savoir la police suisse.