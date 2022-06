Orages : faut-il s'attendre à des phénomènes violents en série ?

Alors faut-il s’attendre à des phénomènes de plus en plus forts ? Très certainement, et voilà pourquoi. Plus les températures augmentent, plus l’évaporation, notamment des océans, s’accélère. C’est une règle physique : pour chaque degré gagné, l’atmosphère stocke 7% de vapeur d’eau en plus.

"Si on a une quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère plus importante, on peut potentiellement avoir des quantités de précipitations plus importantes", explique Céline Planche, enseignante chercheuse au laboratoire de météorologie physique de l'université Clermont Auvergne.

L’épisode orageux se poursuivra vendredi 24 juin. Il devrait être accompagné de très fortes pluies, de grêles et de violentes rafales de vent sur l’Ardèche, l’Isère et la Savoie.